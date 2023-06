Medie: Ellemann talte usandt i sag om våbenleverancer

Emnet har fyldt en del de seneste uger, og rygterne svirrer. Er Mette Frederiksen (S) mon et bud på en ny Nato-generalsekretær? I går blev spørgsmålet da også vendt under Folketingets åbningsdebat, som vores politiske redaktør dækkede.

Dagens Morgensamling begynder også på Christiansborg med en sag, som har fået flere politikere til at kræve svar.

Medie: Ellemann vildledte Folketinget

Først meddelte den sygemeldte forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) Finansudvalget i januar, at det blot havde to timer til at behandle tilbud på nye kanoner fra en israelsk våbenproducent. Men det var forkert, har Altinget kunnet fortælle.

Og nu viser det sig, at Ellemann-Jensen har endnu et forklaringsproblem. Han oplyste, at Danmark dengang havde indhentet tilbud fra tre våbenproducenter. Men en af dem, franske Nexter, fortæller nu Altinget, at producenten aldrig modtog en henvendelse fra Danmark om at få et tilbud.

Nyt i sagen om domprovst Gerda Jessen

På en bustur til Holland skulle en række præster have overhørt en samtale, hvor daværende domprovst Gerda Jessen omtalte en navngiven præst som besværlig. Sådan lød det i hvert fald i en henvendelse fra tillidsmanden for præsterne i Aarhus Domprovsti til Præsteforeningen.

Det førte til en formel klage adresseret til Aarhus’ biskop, Henrik Wigh-Poulsen. En klage, som nu spiller en central rolle i det forløb, som ledte til, at hun i april opsagde sin stilling. Men der sås nu tvivl om ægtheden af samtalen i bussen. Læs hele historien i dagens avis.

Små børn får hjælp til at tackle forældres misbrug

Vi skal videre til en positiv nyhed. For en ny undersøgelse viser, at især to faktorer kan løfte trivslen blandt de børn, som vokser op med en eller to forældre, som har et alkoholproblem.

Børn af misbrugere har et frirum i Barnets Hus, Slagelse, hvor fagfolk hjælper barn og familie. Foto: Leif Tuxen.

Det er velkendt, at børn af forældre med alkoholproblemer har en sværere opvækst end andre, og at risikoen for, at de selv udvikler et misbrug, er større. I dagens avis kan du læse om, hvordan børn lykkes med at blive hjulpet, på trods af at de vokser op under belastede vilkår. Kristeligt Dagblad har også talt med forældre til børn, som er blevet hjulpet.

Tre nyheder fra udlandet

Tre personer meldes døde i Ukraines hovedstad, Kyiv, efter et angreb i nat. Ifølge myndigheder er to af de døde børn, skriver Reuters, som også oplyser, at Rusland har skruet op for angrebene på ukrainsk infrastruktur.

hovedstad, Kyiv, efter et angreb i nat. Ifølge myndigheder er to af de døde børn, skriver Reuters, som også oplyser, at Rusland har skruet op for angrebene på ukrainsk infrastruktur. Udenfor et børnehjem i Sudans hovedstad, Khartoum, fortsætter konflikten og ildkampene. Mindst 60 børn er døde i løbet af de seneste seks uger på børnehjemmet, blandt andet på grund af sult, skriver nyhedsbureauet AP.

hovedstad, Khartoum, fortsætter konflikten og ildkampene. Mindst 60 børn er døde i løbet af de seneste seks uger på børnehjemmet, blandt andet på grund af sult, skriver nyhedsbureauet AP. I Californien i USA har mindst to bispedømmer erklæret sig konkurs som følge af de mange sager om misbrug af børn. Ifølge The Washington Post er der tale om flere end 3000 sager om misbrug i den katolske kirke i Californien.

Udenlandske kvinder vil have danske børn

Tillykke, det er en viking. Sådan har lykønskningen lydt, når udenlandske kvinder er blevet gravide af donorsæd fra den danske sædbank Cryos International. Og der er tilsyneladende en stor efterspørgsel på lige netop dansk donorsæd. Det skriver Berlingske.

En tredjedel af al den sæd, som eksporteres til Storbritannien, stammer fra Danmark, og i Belgien har seks ud af ti donorbørn danske biologiske forældre. Om det er, fordi kvinderne ønsker “vikingesæd”, som mediet Marie Claire omtaler det, er nok en overdrivelse. Flere peger på Danmarks mangeårige erfaring med fertilitetsbehandling.