Medie: Flertal for undersøgelse af Rigspolitiets actioncard

Onsdag skal udvalg i Folketinget drøfte forslag til tre advokatundersøgelser i mink-sag.

Ifølge Ekstra Bladet tegner der sig et flertal for at undersøge Rigspolitiets såkaldte actioncard, der blev brugt i forbindelse med aflivningen af mink.

Onsdag skal Udvalget for Forretningsorden i Folketinget drøfte et forslag fra Dansk Folkeparti til en advokatundersøgelse.

Tidligere har Venstre ytret ønske om en sådan undersøgelse. Og til Ekstra Bladet oplyser Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, at partiet også hilser en sådan undersøgelse velkommen.

Hvis Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti stemmer for en sådan advokatundersøgelse, udgør de tre partier et flertal i Folketinget.

De pågældende actioncard blev brugt til samtaler over telefon med minkavlere. Af dem fremgik det fejlagtigt, at der var krav om, at alle minkavlere skulle aflive deres mink.

Rigspolitiet har efterfølgende oplyst, at Rigspolitiet skam godt vidste, at der ikke var hjemmel for et sådan krav, da de pågældende actioncard blev lavet og telefonopkaldene ført ud i livet.

Ifølge forslaget skal advokatundersøgelsen også se på justitsministeriets og selve justitsministerens rolle i sagen.

På mødet i udvalget skal yderligere to forslag til advokatundersøgelser også drøftes.

Det ene forslag er en undersøgelse af nedgravningen af de døde mink. Den anden skal se på myndighedernes håndtering af den mutation af coronavirus, der kaldes cluster 5-mutationen.

/ritzau/