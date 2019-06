Medie: Henrik Dam Kristensen bliver Folketingets formand

Ifølge Jyllands-Posten bliver den erfarne socialdemokrat afløseren for Pia Kjærsgaard som formand.

Henrik Dam Kristensen (S) bliver formand for Folketinget, skriver Jyllands-Posten.

Ifølge mediet har Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, sikret sig bred opbakning fra partierne i Folketinget til at indstille den tidligere minister til at blive Folketingets kommende formand.

62-årige Henrik Dam Kristensen er i øjeblikket 1. næstformand i Folketingets Præsidium.

Postbuddet fra Vorbasse blev i 1990 første gang valgt ind i Folketinget, og han har næsten siddet der siden, dog afbrudt af en periode i Europa-Parlamentet fra 2004 til 2006.

Henrik Dam Kristensen har haft forskellige ministerposter under statsministrene Poul Nyrup Rasmussen (S) og Helle Thorning-Schmidt (S), blandt andet som fødevareminister, socialminister og beskæftigelsesminister.

Siden 2016 har han været medlem af Folketingets Præsidium.

Pia Kjærsgaard (DF) har siden 2015 været formand for Folketinget.

Efter at flertallet ved folketingsvalget 5. juni skiftede fra blå til rød blok, er det ikke uventet, at Folketinget skal have ny formand.

SF-formand Pia Olsen Dyhr udtrykte onsdag opbakning til Henrik Dam Kristensen, såfremt han skulle blive indstillet.

- Hvis Henrik Dam Kristensen bliver Socialdemokratiets bud på en ny formand for Folketinget, så vil SF synes, at det er en fantastisk god idé, og det vil vi gerne bakke op om, sagde hun.

Selv om nyheden altså endnu ikke er officiel, har Henrik Dam Kristensens partifælle Magnus Heunicke allerede reageret.

- Jeg stemmer på ham her på fredag som ny formand for Folketinget. Og han bliver en bragende god en af slagsen.

- Henrik Dam er samlende, lyttende og altid med et særligt blik for de svageste i vores samfund, skriver Magnus Heunicke på Facebook.

Folketingets nye formand bliver formelt valgt fredag.

/ritzau/