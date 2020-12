Medie: Herlev og Ishøj kommuner modtager vaccine først

Ifølge Ekstra Bladet bekræfter kilder i Herlev og Ishøj kommune, at de modtager coronavaccinen først.

Ishøj og Herlev kommuner modtager som de første kommuner i Danmark coronavaccinen. Det skriver Ekstra Bladet.

Det er Merete Amdisen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj Kommune, der bekræfter det over for avisen.

- Vi får vaccinen først. Det er, hvad vi ved indtil nu, siger hun til Ekstra Bladet.

Også leder af kommunikation i Ishøj Kommune Katharina Edlenborg bekræfter, at de to kommuner står først i køen til coronavaccinen.

- De første kommuner, den bliver rullet ud i, er Ishøj og Herlev. Her lyder det, at Ishøj står først, men det er ikke bekræftet endnu. Vi ved stadig ikke, hvornår den kommer, siger hun til avisen.

/ritzau/