Medie: Jens Rohde sonderer terræn for nyt parti efter R-uro

Ifølge Ekstra Bladet drømmer Jens Rohde om at få profiler med i nyt politisk parti. Han afviser.

Jens Rohde overvejer ifølge Ekstra Bladet at forlade De Radikale og danne et nyt parti.

Ifølge mediet er han i gang med at handle og tage konsekvensen af den seneste tids uro hos De Radikale, hvor Morten Østergaard for to uger siden blev nødt til at forlade posten som politisk leder.

Det skete, efter at det kom frem, at Morten Østergaard havde krænket partifællen Lotte Rod seksuelt for snart ti år siden.

Siden fulgte yderligere en række sager om seksuelle krænkelser fra Østergaard, som i øjeblikket er sygemeldt.

Jens Rohde har ifølge Ekstra Bladet tidligere luftet tanker om at forlade De Radikale og blive løsgænger som en konsekvens af den seneste tids uro.

Ekstra Bladet oplyser, at Jens Rohde i øjeblikket spørger flere politikere, både i og uden for Folketinget, om de vil være med til at stifte et nyt midtersøgende, socialliberalt parti.

Ifølge mediet drømmer Jens Rohde om at kunne lokke blandt andre partifællen Martin Lidegaard, Venstres tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen og samme partis Britt Bager samt det tidligere folketingsmedlem for Liberal Alliance Christina Egelund med i projektet.

Ekstra Bladet har talt med alle de nævnte, men ingen ønsker ifølge mediet at udtale sig til citat.

Dog skriver Martin Lidegaard (R) i en sms til Ritzau:

- Den pågældende artikel står helt for Ekstra Bladets egen regning, hvad jeg også meddelte bladet, da de spurgte mig.

Selv afviser Jens Rohde over for Ekstra Bladet, at han arbejder på at danne et nyt parti.

Han var et af de fire medlemmer af folketingsgruppen hos De Radikale, der pegede på Martin Lidegaard som politisk leder ved et kampvalg, efter at det stod klart, at Morten Østergaard ikke kunne fortsætte.

De øvrige tre stemmer kom fra Marianne Jelved, Lotte Rod og Martin Lidegaard selv, men Lidegaard tabte 4-12 til Sofie Carsten Nielsen i afstemningen.

Siden har både Jens Rohde, Martin Lidegaard og det for tiden sygemeldte R-folketingsmedlem Ida Auken ytret sig kritisk om Sofie Carsten Nielsens rolle i håndteringen af sagerne om seksuelle krænkelser hos De Radikale.

/ritzau/