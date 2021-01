Jes Dorph færdig som TV2-vært efter krænkelsessager

Efter en undersøgelse af krænkelser er Jes Dorph færdig som vært på TV2. Det skriver han på Facebook.

Jes Dorph-Petersen er færdig som vært på TV2 efter en undersøgelse om sexisme og krænkende adfærd på tv-stationen.

Det skriver han i et opslag på sin Facebook-profil.

- Jeg er erklæret uønsket som vært på TV2's kanaler på baggrund af to episoder i 2001 og 2003. Altså for 20 og 18 år siden, skriver han.

Politiken skriver, at der ifølge undersøgelsen er tale om sager, hvor han har opført sig krænkende over for to journalistpraktikanter.

Til avisen fortæller han, at det i november begyndte at gå op for ham, at TV2 overvejede at fjerne ham. 16. december sygemeldte han sig med stress.

Den nu tidligere tv-vært giver på Facebook udtryk for, at han føler sig meget uretfærdigt behandlet i undersøgelsen hos TV2.

- TV2 og advokatfirmaet bag undersøgelsen har efter min opfattelse fra starten betragtet mig som skyldig og derfor dømt mig på forhånd, skriver han i opslaget.

TV2 afviser over for Politiken at have gået efter manden - og ikke bolden.

Indholdsdirektør Lotte Lindegaard kan af hensyn til persondataloven og kvinderne ikke udtale sig i detaljer om sagen.

- Men når vi vurderer, at der er tale om alvorlige krænkelser, så har det også konsekvenser - uanset hvornår de er foregået, siger hun til avisen.

Jes Dorph-Petersen er egentlig ansat hos produktionsselskabet Nordisk Film.

Hans job består dog udelukkende i at være vært på TV2's programmer, og derfor har han underskrevet en opsigelsesaftale med Nordisk Film i "fuld forståelse og venskabelighed".

Dermed skal han ikke længere være vært på TV2-programmet "Go' aften Live", som han har været de seneste fem år.

Den 61-årige journalist har tidligere blandt andet været vært på programmet "Hvem vil være millionær?".

TV2 igangsatte i efteråret en undersøgelse om sexisme og kulturen på tv-stationen. Det skete, efter at flere kvinder stillede sig frem og fortalte om krænkende oplevelser hos TV2.

11. december blev det meldt ud, at tv-værten Jens Gaardbo stoppede på TV2 på grund af "dårlig dømmekraft" i hans tid som nyhedschef for omkring 20 år siden.

Fokussen på sexisme i mediebranchen begyndte i august, da tv-værten Sofie Linde til Zulu Comedy Galla fortalte, at hun som 18-årig var blevet afkrævet et blowjob af en mediechef på DR, der ellers truede med at ødelægge hendes karriere.

Efterfølgende underskrev 1615 kvinder i mediebranchen et støttebrev, og det førte til en diskussion om, hvorvidt de var inhabile til at dække sagen.

