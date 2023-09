Medie: Jyllands-Posten nedlægger op til 37 stillinger

Jyllands-Posten nedlægger op til 37 stillinger i en ny sparerunde og overdrager sekretariat.

Det erfarer MediaWatch.

Den varslede nedskæringsrunde på Jyllands-Posten kan udmønte sig i nedlæggelsen af 23-25 redaktionelle stillinger og 10-12 ikke-redaktionelle stillinger.

Sekretariatet overdrages til bureauet Wünderkind, der leverer layout og indholdsløsninger til flere medier, skriver MediaWatch.

Sparerunden har været ventet. Konstitueret ansvarshavende chefredaktør Marchen Neel Gjertsen fortalte i august til MediaWatch, at den hænger sammen med udarbejdelsen af Jyllands-Postens budget for 2024.

Mediet har ikke formået at nå målsætningerne for det digitale abonnementssalg på trods af "rigtig stærk vækst", fortalte hun dengang.

Jyllands-Postens forhenværende ansvarshavende chefredaktør Jacob Nybroe blev afskediget i begyndelsen af august for at give plads til nye kræfter til at føre de digitale ambitioner ud i livet.

I december 2022 måtte Jyllands-Posten finde mere end 20 millioner kroner i besparelser for at få budgetterne til at holde.

Det førte til 16 fratrædelser med opsigelse af 11 medarbejdere, herunder to redaktionelle, mens fem redaktionelle medarbejdere fik frivillige fratrædelsesordninger.

Sparerunden i december var foranlediget af kraftige stigninger i udgifter til papir og distribution.

Den nuværende sparerunde sker med et sigte på at imødegå de strukturelle udfordringer i, at Jyllands-Posten er bagud i forhold den digitale omlægning. Det skriver MediaWatch.

