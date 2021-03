Medie: Venstres Kristian Jensen bliver ambassadør

Mediet Altinget skriver, at Kristian Jensen (V) forlader politik for at blive politisk udpeget ambassadør.

Ifølge Altinget bliver tidligere udenrigsminister og næstformand i Venstre Kristian Jensen tirsdag præsenteret som ambassadør for regeringen, og samtidig forlader han politik.

Mediet skriver, at han skal være med til at sikre, at Danmark får en plads i FN's Sikkerhedsråd i 2025-2026.

Kristian Jensen selv vil ikke hverken be- eller afkræfte historien over for Altinget.

- Det ville da glæde mig umådeligt meget at blive ambassadør, men jeg har ikke nogen kommentarer til alle de gætterier, der er om, hvad jeg skal lave og ikke skal lave, siger han til Altinget.

Udnævnelsen sker, efter at regeringen i sidste uge ændrede på reglerne, så det er blevet muligt at udpege personer, der ikke er diplomater, til diplomatposter.

Kristian Jensen trak sig fra posten som næstformand i Venstre i august 2019 oven på et voldsomt opgør i partiet, hvor også daværende formand Lars Løkke Rasmussen trak sig.

Han mistede efterfølgende i en periode alle sine ordførerskaber og udvalgsposter, da han uden at have clearet det med den nye formand, Jakob Ellemann-Jensen, til Jyllands-Posten delte tanker om reformarbejde med Socialdemokratiet.

Siden da har han fået enkelte poster tilbage, men har ellers ikke haft en særligt prominent rolle på Christiansborg.

Ifølge politisk kommentator Hans Engell var der heller ikke udsigt til nogle politiske poster af betydning for Kristian Jensen, selv om han har været tro partisoldat siden.

- Med de meningsmålinger, der har været i over et år for Venstre, tror jeg Jakob Ellemann-Jensen er meget, meget langt fra at lave ministerlister. Det kan tage en halv snes år, inden det bliver aktuelt.

- Og Kristian Jensen bliver aldrig del af Venstres ledelse. Selv hvis Venstre skulle komme i regering igen, vil han aldrig få en post som udenrigs- eller finansminister, som han har haft tidligere.

- I dansk politik ville det blive sværere og sværere for ham. Så det er klogt at udnytte den mulighed, regeringen giver ham, siger han.

/ritzau/