Medie kritiserer kong Frederik for at udelade Gud i valgsprog

Det skaber usikkerhed om kristendommens rolle i Danmark, når kong Frederik har valgt at udelade ordet Gud i sit valgsprog.

Det skriver Kristeligt Dagblad i en leder søndag aften.

- Man stemmes usikker og tvivlmodig, for det har stor symbolsk betydning, hvad en regent sætter som overskrift for sin gerning.

- Også selv om kong Frederik naturligvis kan stille sig under Gud på mange andre møder end igennem valgsproget, skriver lederskribenten Anders Ellebæk Madsen.

Han skriver samtidig, at det er "urovækkende", at Gud er blevet udeladt af valgsproget, som lyder: "Forbundne, forpligtet, for Kongeriget Danmark".

Heller ikke i sin første tale som regent nævnte kong Frederik Gud. I stedet talte han om "det, der er større end os".

Det er ifølge Kristeligt Dagblad en "meget uklar" formulering.

Formanden for Præsteforeningen, sognepræst Pernille Vigsø Bagge, kan dog ikke se problemet.

- Der er ikke noget odiøst i, at den nye konge ikke har Gud eksplicit med i sit valgsprog. Han er en moderne konge, der har sans for, at danskerne ikke går og vifter med deres tro, siger hun.

- Det er ikke det samme, som at han ikke vedkender sig kristendommen. Jeg vil også mene, at der er stærke evangeliske pointer i at sige, at man er forbundne, og at man er forpligtet. Det er pointer, der fremgår af Bibelen.

Også kirkeminister Morten Dahlin (V) roser valgsproget.

Han er overbevist om, at kongen vil være til glæde og gavn for kirken, siger han i en skriftlig kommentar.

- Jeg synes, at kong Frederik X har valgt et meget klogt valgsprog, siger ministeren.

Han noterer sig blandt andet, at kongen i sin tale understregede, at han ville få brug for støtte fra "det, der er større end os".

- Det var et meget rørende tronskifte, og jeg føler mig overbevist om, at kong Frederik X vil udfylde sin rolle som regent til stor glæde og gavn for folket og kirken, siger Morten Dahlin videre.

/ritzau/