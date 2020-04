Medie: Landets plejehjem har haft 133 coronadødsfald

Omkring hver tredje af de coronarelaterede dødsfald i Danmark er blandt beboere på plejehjem, skriver B.T.

133 plejehjemsbeboere er døde med coronavirus.

Det skriver B.T. på baggrund af en ny rapport fra Statens Serum Institut.

403 personer er døde i Danmark, efter de var smittet med coronavirus. Dødsfaldene på plejehjemmene svarer derfor til omtrent en tredjedel af alle dødsfald med virusset i Danmark.

I alt er 425 beboere på plejehjem blevet testet positiv for coronavirus, fremgår det af rapporten ifølge B.T.

De 425 beboere, der er testet positiv, er fordelt på 88 plejehjem i 45 kommuner.

- Det er ulykkeligt, at så mange ældre er blevet ramt og afgået ved døden. Nu handler det om at forebygge. Vi skal have en klar teststrategi til plejehjemsbeboere - flere test - og flere værnemidler til personalet, siger ældreordfører i Dansk Folkeparti Karina Adsbøl til B.T.

