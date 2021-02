Medie: Messerschmidt har skjult dokumenter i svindelsag

Ifølge DR har DFs Morten Messerschmidt tilbageholdt bilag i sag om svindel og hindret undersøgelse.

Ifølge DR oplyser EU's antisvindelkontor, OLAF, at Morten Messerschmidt (DF) har tilbageholdt bilag om fondene Meld og Feld for dem og dermed både har forhalet og kompliceret efterforskningen den svindelsag, der er mod ham.

Morten Messerschmidts rolle som formand i Meld og Feld bliver undersøgt af bagmandspolitiet, da der er kraftig mistanke om svindel med EU-midler i de to fonde.

- Efterforskningen var meget kompliceret, fordi Meld og Feld ikke gav OLAF og Europa-Parlamentet bilag, der viste, hvad EU-støttekronerne blev brugt på.

- OLAF har fastslået, at den seneste formand for Meld undlod at sikre, at OLAF kunne kontrollere den måde, tilskuddet blev brugt på, skriver OLAF til DR i en mail.

Sagen om svindel med EU-midler via de to fonde har kørt siden 2016. Først undersøgte OLAF den i flere år og siden er den overleveret til Søik, bagmandspolitiet.

Det har været stærkt kritiseret, at efterforskningen ikke har ledt til enten åbne anklager eller at sagen er lagt i graven.

Men ifølge OLAF har Morten Messerschmidt altså selv været med til at trække sagen i langdrag ved ikke at fremlægge den adspurgte dokumentation.

DR citerer fra en rapport fra OLAF, der er overdraget til Søik.

- Under sin afhøring hos OLAF den 17. december 2018 forklarede Morten Messerschmidt, at han opbevarede alle bilagene fra Meld og Feld på et sikkert sted, men at han ikke havde intentioner om at afsløre placeringen eller fremlægge dokumenterne til OLAF eller Europa-Parlamentet.

- OLAF anfægtede manglen på samarbejde fra hans side, citerer DR.

Artiklen beskriver også, at Morten Messerschmidt på et senere tidspunkt skulle have skrevet, at dokumenterne var tilgængelige for OLAF men ikke ville sige, hvor de var.

Morten Messerschmidt har ikke ønsket at deltage i DR's artikel.

Til DR siger forsker i EU's finansieringsregler Wouter Wolfs fra det belgiske Leuven Universitet:

- Der er ingen tvivl om, at han komplicerede efterforskningen. Hvis Messerschmidt havde samarbejdet mere med OLAF, kunne efterforskningen have været afsluttet langt tidligere.

/ritzau/