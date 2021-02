Medie: Mette Frederiksen kalder Frank Jensens adfærd krænkende

53 medlemmer af Socialdemokratiet svarer, at de har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed det seneste år.

Ifølge TV2 har Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, sendt et brev til hver af de kvinder, der har anklaget tidligere overborgmester i København Frank Jensen (S) for seksuelt krænkende adfærd.

S-formanden skriver ifølge TV2, at det er "vanskeligt at nå til anden konklusion, end at den beskrevne adfærd må anses for at være seksuelt krænkende".

Det er partiformandens konklusion efter at have læst sagsfremstillingen fra det advokatfirma, der har undersøgt sagen.

Samtidig erkender Mette Frederiksen ifølge TV2, at ledelsen i Socialdemokratiet har fejlet. Tv-stationen er i besiddelse af et af brevene, hvor Mette Frederiksen skriver:

- Vi har ikke været gode nok til at løfte den ledelsesopgave. Det er din oplevelse en stærk påmindelse om. Nu har vi som parti trukket en streg i sandet, og herfra er spillereglerne ændret.

Det fremgår ikke af TV2's historie, præcis hvornår i forløbet Mette Frederiksen mener, at partiets ledelse har fejlet.

Frank Jensen trak sig 19. oktober som overborgmester i København som konsekvens af anklagerne. Sagen stod ifølge Frank Jensen i vejen for hans arbejde som overborgmester.

Da han trak sig, erkendte han, at han havde krænket kvinder, men fastholdte at hans retssikkerhed ikke var blevet håndhævet i håndteringen af anklagerne.

Sagen betød, at Socialdemokratiet blandt andet oprettede en advokatordning, hvor medlemmer kunne henvende sig om oplevelser om seksuelt krænkende adfærd.

Der blev også lavet en medlemsundersøgelse.

Tirsdag aften kunne partisekretær Jan Juul Christensen i en besked til partimedlemmer fortælle, at 53 personer har svaret i den medlemsundersøgelse, at de har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed det seneste år.

Det inkluderer både mænd og kvinder.

/ritzau/