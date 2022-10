Medie: Miljøstyrelsen har ikke overblik over spildevandszoner

Der er mindst 40 zoner i Danmark, hvor man må udlede kræftfremkaldende og hormonforstyrrende kemikalier over miljøkravene, men Miljøstyrelsen har ikke et overblik over, hvor mange zoner der er.

Det skriver Ingeniøren, efter at fagbladet har lavet en kortlægning af zonerne.

Stofferne, man må udlede, kan for eksempel være kviksølv eller PFOS.

Lisbeth E. Knudsen, professor i humantoksikologi ved Københavns Universitet, mener, at det er stærkt bekymrende, at man eksempelvis kan bade eller fiske i de områder.

- Det her bekræfter desværre, at tilliden til, at vi lever i et rent land, godt kan pakkes væk, siger hun til Ingeniøren.

Spildevandszonerne bliver kaldt blandingszoner. Miljøstyrelsen oplyser selv ni zoner på styrelsens eget kort.

Da Ingeniøren bad om en oversigt over alle registrerede zoner fra styrelsen, fik Ingeniøren en liste med 17 zoner.

På baggrund af en række aktindsigter fra kommunerne kan Ingeniøren imidlertid finde mindst 40 blandingszoner.

Det er myndighederne, der har oprettet blandingszonerne. Det er afgrænsede områder, hvor miljøkravene må overskrides.

Miljøstyrelsen skriver i et skriftligt svar til Ingeniøren, at det er kommunerne, som skal orientere styrelsen om, hvor zonerne ligger.

Men Ellen Margrethe Basse, som er professor emerita i miljøjura ved Aarhus Universitet, siger til Ingeniøren, at det er statens opgave at sikre, at zonerne indgår i vandplanlægningen.

