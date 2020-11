Medie: Nordjyder skal holde sig inden for egen kommune

Borgere i syv nordjyske kommuner skal så vidt muligt holde sig inden for egen kommunegrænse, erfarer medie.

I syv kommuner, hvor der er konstateret udbredt smitte på minkfarme, kommer der restriktioner om, at borgerne så vidt muligt skal holde sig inden for kommunegrænserne.

Det siger Jammerbugt Kommunes borgmester, Mogens Gade (V), til Nordjyske.

Han og borgmestre fra seks andre kommuner har torsdag formiddag været til møde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Mødet er indkaldt, efter at regeringen onsdag meldte ud, at alle mink på danske minkbesætninger skal slås ihjel. Desuden løftede regeringen sløret for, at der ville komme yderligere restriktioner for syv nordjyske kommuner.

Hvad de præcist består i, er ikke meldt officielt ud endnu.

Der er tale om kommunerne Frederikshavn, Hjørring, Vesthimmerland, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted og Læsø.

/ritzau/