Medie: Oplysninger om slettede mink-sms’er blev tilbageholdt

Det vakte undren, da det kom frem i slutningen af oktober 2021, at sms’er, der måske kan placere et ansvar i minksagen, var blevet automatisk slettet efter 30 dage.

Og det er da også fortsat et mysterium, hvad der er blevet kommunikeret mellem statsminister Mette Frederiksen (S), departementschef Barbara Bertelsen, stabschef Martin Justesen, departementsråd Pelle Pape og justitsministeriets departementschef Johan Legarth i de skæbnesvangre dage, hvor det blev besluttet, at minkerhvervet skulle lukkes ned i Danmark.

Disse fem personer havde nemlig alle slået automatisk sletning til i perioden september 2020 til december 2020, skriver TV 2 og DR baseret på oplysninger fra Minkkommissionen.

I begyndelsen af december 2021 kom det frem, at sms’erne måtte regnes for at være borte for altid.

Ifølge B.T. satte en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet således et punktum i sagen om, hvorvidt sms’erne kunne genskabes.

”FE (Forsvarets Efterretningstjeneste, red.) kan på det foreliggende grundlag ikke pege på yderligere undersøgelser, som kunne være iværksat for at fremfinde og eventuelt genskabe de pågældende beskeder."

Det viser sig nu ikke at være hele sandheden.

B.T. kunne i går afsløre, at centrale oplysninger fra FE er blevet tilbageholdt. Af dokumenter, som mediet har fået aktindsigt i, fremgår det, at spiontjenesten ikke blev anmodet om at undersøge beskeder i tjenestens overvågning af det statslige wifi-netværk – ligesom FE angiveligt heller ikke havde lovhjemmel til at gøre forsøget. Derfor er iMessage-beskeder (beskeder sendt over wifi-netværket) ikke blevet undersøgt.

Disse oplysninger har indtil nu ikke været fremme i offentligheden, de blev nemlig ”fortiet i et skriftligt svar til Folketingets Retsudvalg, selvom oplysningerne stod i et FE-notat, der var skrevet for at besvare det pågældende spørgsmål fra Retsudvalget,” skriver mediet.

Den lille tekniske forskel mellem sms-beskeder og iMessage-beskeder er helt central.

For da minkskandalen udspillede sig i november 2020, brugte Mette Frederiksen ifølge mediets oplysninger netop iMessage i stedet for almindelige sms-beskeder.

Ifølge it-eksperter, som mediet har talt med, kan det rent faktisk også lade sig gøre for Center for Cybersikkerhed (CFCS), den nationale it-sikkerhedsmyndighed under FE, at finde iMessage-beskederne – ligesom det vil være muligt at dekryptere for dem for at kunne se, hvad der rent faktisk står i beskederne.

De nye oplysninger har allerede fremprovokeret en politisk reaktion.

I dag kan B.T. fortælle, at De Konservative, Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne har kaldt forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og justitsminister Peter Hummelgaard (S) i samråd.

Derudover oplyste mediet i går, at otte partier på Christiansborg vil give Forsvarets Efterretningstjeneste lovhjemmel til at prøve på at genskabe de slettede sms’er. Det sker efter, at De Konservative tirsdag indleverede et beslutningsforslag, som skal give FE mulighed for at undersøge de slettede iMessage-beskeder.