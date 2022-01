Medie: Ordførere indkaldt til coronamøde onsdag eftermiddag

Sundhedsordførerne i Folketinget er ifølge TV 2's oplysninger indkaldt til møde hos sundhedsminister Magnus Heunicke (S) onsdag.

På mødet, der finder sted onsdag eftermiddag, skal coronasituationen i Danmark drøftes, skriver TV 2.

Flere partier har mandag ytret ønske om, at restriktionerne ses igennem efter en ny melding fra Statens Serum Institut (SSI).

Seruminstituttet har mandag fortalt, at risikoen for at blive indlagt med omikronvarianten ser ud til at være halvdelen af deltavarianten.

Regeringen ønsker dog ifølge sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff (S) ikke at lempe restriktionerne her og nu.

- Det vil være uforsigtigt og forkert at tro, at vi kan stryge restriktionerne nu og her, hvor vi har meget voldsomme smittetal, sagde han tidligere mandag til Jyllands-Posten.

