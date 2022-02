Medie: Panserværnsraketter fra Danmark er på vej til Ukraine

Ukraine skulle inden for to døgn kunne anvende panserværnsraketter sendt fra Danmark.

De skulderbårne panserværnsraketter, som Danmark har doneret til Ukraine, er på vej mod Ukraines grænse.

Det erfarer DR mandag eftermiddag.

Panserværnsraketterne vil angiveligt kunne blive taget i brug inden for de næste to døgn.

Forsvarsministeriet har i løbet af mandag ikke udtalt sig om afsendelsen til Ritzau.

Artiklen fortsætter under annoncen

Statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte på et kort pressemøde søndag aften, at Folketinget var blevet enig om at sende 2700 panserværnsraketter til Ukraine, som torsdag blev invaderet af Rusland.

Skulderbårne panserværnsraketter er våben, der kan bruges på kortere afstande mod blandt andet pansrede køretøjer.

Våbnene kommer fra Forsvarets operative beholdning, blev det oplyst på pressemødet søndag.

Danmark er langt fra det eneste land, der nu sender våben til Ukraine i kampen mod den russiske invasion af landet.

EU vil finansiere Ukraines indkøb og levering af våben og andet materiel, oplyste kommissionsformand Ursula von der Leyen søndag.

Blandt de lande, der sender våben, er også Tyskland, der som led i et markant politisk skifte sender både panserværnsraketter og Stinger-raketter afsted.

/ritzau/