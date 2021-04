Medie: Partiledere skal drøfte vaccinesituation med Heunicke

Ifølge TV2 afholder sundhedsministeren onsdag et møde, efter at firma har sat udrulning af vaccine på pause.

Lederne af Folketingets partier og partiernes sundhedsordførere skal onsdag klokken 11.30 drøfte situationen med coronavaccine med sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Det skriver tv2.dk, som henviser til en mødeindkaldelse, som TV2 er i besiddelse af.

Indkaldelsen kommer, efter at det amerikanske firma Johnson Johnson tidligere tirsdag meddelte, at man har valgt at udskyde udrulningen af sin coronavaccine i Europa på grund af bekymringer om bivirkninger.

Det er sjældne tilfælde af blodpropper kombineret med et lavt antal blodplader hos vaccinerede personer, der har ført til beslutningen.

- Myndighederne er gået i gang med at kigge på det med det samme, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) tidligere tirsdag.

- Det er et lægemiddel, vi har med at gøre, og det skal kontrolleres, det skal overvåges. Vi skal være sikre på, at det virker, og vi skal være sikre på, at de risici, der måtte være, står mål med det udbytte, man har af vaccinen.

- Derfor må vi nu overlade det til de danske og europæiske myndigheder og vurdere det, der foregår i USA om Johnson Johnson-vaccinen, sagde hun.

I USA har størstedelen af landets cirka 120 millioner vaccinerede personer fået vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna.

6,8 millioner personer har fået Johnson Johnson-vaccinen i USA. Vaccinen kræver i modsætning til de to ovenstående kun ét stik.

I Danmark er AstraZeneca-vaccinen blevet sat i bero på grund af lignende bekymringer om sjældne blodpropper med et lavt antal blodplader.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) meddelte fredag 9. april, at det undersøger fire mistænkelige tilfælde af blodpropper hos personer, der har modtaget Johnson Johnson s coronavaccine.

