Medie: Politiske aftale giver automatiske nedlukninger

Ifølge DR er er det indgået et politisk aftale om automatisk nedlukning i kommuner med høj covid-19 smitte.

Ifølge DR har en række partier og regeringen indgået en aftale, der automatisk vil indføre restriktioner i kommuner, hvis de har mere end 200 smittede med covid-19 ud af 100.000 indbyggere over syv dage.

DR skriver, at aftalen vil betyde, at en kommune vil blive pålagt at lukke skoler og daginstitutioner, hvis smitten er over de 200.

Erhvervsliv i form af butikker, storcentre og liberale erhverv vil ikke blive automatisk lukket, da beslutningen skal forbi regeringen. Men "de må forvente" at blive lukket, skriver DR.

