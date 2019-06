Medie: Radikale frustrerer rød blok med krav

Ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell er Radikale Venstre på kollisionskurs med rød blok.

Ekstra Bladet skriver, at partierne i rød blok er frustrerede over, at Radikale Venstre under de igangværende regeringsforhandlinger har stillet en række bastante krav.

Politisk kommentator Hans Engell siger til Ekstra Bladet:

- Der er ved at samle sig en vis irritation hos de tre andre partier over, at De Radikale gør tingene meget besværlige og forlanger meget hensyntagen.

Han siger yderligere, at kravene fra Radikale Venstre kan opfattes som en strategi om at komme med i en regering ved at presse de andre partier.

/ritzau/