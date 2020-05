Medie: Rapport viser stor effekt af nedlukning

TV2 citerer en rapport fra SSI, der beskriver, at corona-epidemien er ved at dø ud af sig selv grundet tiltag.

Tiltagene med spredning af coronavirus i Danmark betyder, at epidemien vil dø ud af sig selv, hvis de bliver fastholdt.

Det skriver TV2, der citerer en rapport fra Statens Serum Institut, som mediet har fået indblik i.

Rapporten skal danne grundlag for onsdagens politiske forhandlinger om, hvordan Danmark yderligere kan lempe de restriktioner, der er sat i værk for at mindske spredningen.

Det skal ske i det, statsminister Mette Frederiksen (S) kalder fase 2 af genåbningen. Fase 1 blev iværksat efter påske og indebar blandt andet, at daginstitutioner blev genåbnet.

/ritzau/