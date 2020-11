Medie: Regering vil udvide minkrestriktioner til to kommuner

Ifølge aviser vil regeringen mandag meddele, at også Holstebro og Ringkøbing-Skjern får lokale coronatiltag.

De coronarestriktioner, som i øjeblikket er i syv nordjyske kommuner, udvides.

Mandag vil regeringen meddele, at de også kommer til at gælde i de to vestjyske kommuner Holstebro og Ringkøbing-Skjern.

Det viser en mail, som dagbladene Ringkøbing-Skjern og Holstebro-Struer er i besiddelse af.

- Dette bygger blandt andet på, at der er bekymrende stigning i fund af minkvarianter i positive prøver fra personer med bopæl i disse kommuner, lyder det ifølge aviserne i mailen.

Mailen er sendt af sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til følgegruppen for covid-19.

I starten af november blev der indført lokale restriktioner i syv nordjyske kommuner med mange minkavlere. Det skete, efter at der på fem minkfarme blev fundet en særlig minkvariant af coronavirusset kaldet cluster 5.

Den frygtedes at kunne være et problem i forbindelse med en kommende vaccine mod covid-19. Derfor blev der frem til 3. december indført lokale restriktioner i syv kommuner.

Mandag blev flere af restriktionerne lempet. Der er dog stadig en massetest i gang, ligesom der sker en sekventering af alle positive coronaprøver.

Sekventeringen skal give svar på, hvor udbredt cluster 5 og andre mulige mutationer fra mink er hos mennesker, der er smittet med coronavirus.

Ifølge dagbladene Ringkøbing-Skjern og Holstebro-Struer er borgmestrene i de to kommuner fredag eftermiddag blevet orienteret om udvidelsen af restriktionerne.

Borgmester i Ringkøbing-Skjern Hans Østergaard (V) siger til medierne, at han blev forundret over at blive indkaldt til telefonmødet.

- Vi har haft mellem seks og ni smittede om dagen den seneste tid, og jeg undrer mig derfor over, at vores kommune er med på vognen.

- Der er jo ingen mink tilbage hos os, og Holstebro er langt hårdere ramt, siger han til medierne.

De to lokalmedier har ikke kunnet få en kommentar fra Holstebros borgmester, H.C. Østerby.

/ritzau/