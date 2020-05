Medie: Regeringen forsinkede positive coronatal

Ifølge mail bremsede regeringen positive tal om smittetryk i at komme frem 20. marts. De kom tre dage efter.

Regeringen forhindrede ifølge en mail offentliggørelse af positive tal for coronavirussets udvikling og smittetrykket i Danmark den 20. marts.

Det skriver Ekstra Bladet.

Avisen har fået aktindsigt i en digital korrespondance om offentliggørelse af de positive tal mellem Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, og Kåre Mølbak, faglig direktør på Statens Serum Institut.

Smittetrykket blev ifølge Ekstra Bladet i mailen beskrevet som værende lavere end forventet, og det var de to hovedpersoner i coronakrisen enige om skulle komme til offentlighedens kendskab med det samme.

Men det ville politikerne ifølge en mail fra Søren Brostrøm ikke.

- Det vil man ikke politisk, står der i mailen fra Søren Brostrøm, som blev sendt til Kåre Mølbak ifølge Ekstra Bladet.

Også Sundheds- og Ældreministeriets departementschef, Per Okkels, er ifølge Ekstra Bladet tilføjet på modtagerlisten.

Hertil svarer Kåre Mølbak med et spørgsmål, om det betyder, at "intensiv-rapporten" ikke kommer ud den dag.

Søren Brostrøm svarer ifølge Ekstra Bladet, at han forstår, at det først er om mandagen - den 23. marts - det kan sendes ud.

Tallene viste, at smittetrykket var på 2,1 og ikke 2,6, som man havde regnet med, skriver Ekstra Bladet.

De blev præsenteret tre dage efter, den 23. marts.

Martin Geertsen, sundhedsordfører for Venstre, siger til Ritzau, at han "næsten ikke tror sine egne øjne", når han læser historien.

- For mig at se ser det ud, som om der er en eller anden politisk årsag til, at man ikke vil offentliggøre de tal, når de faktisk ligger klar.

- Jeg synes det er dybt bekymrende, at man efterhånden ikke kan se forskel på, hvad der er sundhedsfaglige anbefalinger, og hvad der er politik, siger han.

Tallene havde dog ifølge mailkorrespondancen ikke nødvendigvis ændret strategien markant.

Ifølge Ekstra Bladet er Søren Brostrøm og Kåre Mølbak enige om, at selv om smittetrykket var lavere end beregnet, skulle strategien med fysisk afstand holdes.

Smittetrykket er et udtryk for, hvor mange andre end person smittet med coronavirus i gennemsnit smitter.

Det seneste tal fra 21. maj viser, at smittetrykket er nede på 0,6.

Hverken Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, Sundhedsministeriet eller Statsministeriet har ønsket at kommentere historien.

/ritzau/