Medie: Regeringen ønsker stram reserve at forhandle om i finanslov

Regeringen lægger op til, at der skal være en forhandlingsreserve på 550 millioner kroner på finansloven for næste år.

Det erfarer TV 2.

Regeringens finanslovsudspil præsenteres onsdag klokken 13.

Forhandlingsreserven vil dog stige til en milliard kroner i 2024, skriver TV 2.

Artiklen fortsætter under annoncen

Pengene ønsker regeringen skal gå til sundhed herunder til ældre og psykiatrien, lyder det videre.

- Sidste år var det en corona-finanslov. I år er det en inflations-finanslov. Den bliver stram, men vi bruger kræfterne målrettet til yderligere hjælp til danskerne og investeringer i psykiatri og ældreområdet, siger finansminister Nicolai Wammen (S) til tv-stationen.

Han modtog den trykte udgave af finanslovsudspillet omkring klokken 17 ved Finansministeriet.

De 550 millioner kroner er mindre end ved de tre seneste finanslove, hvor Socialdemokratiet har været ved magten.

Forhandlingsreserven er en pulje med penge, hvor partierne kan komme med deres særlige ønsker til finansloven.

Det kan blandt andet være ønsker for velfærd samt for klima og grøn omstilling.

For tre år siden var forhandlingsreserven på 2,1 milliard kroner i regeringens udspil.

For to år siden havde regeringen afsat 1,5 milliarder kroner til en forhandlingsreserve. Og sidste år var der afsat 1,2 milliarder kroner årligt frem mod 2025.

TV 2 erfarer videre, at regeringen ønsker at afsætte to milliarder kroner til inflationshjælp. Pengene skal gå til dem, der er hårdest ramt af inflationen.

/ritzau/