Regeringen vil lancere klimapulje på ti milliarder

Penge til klimaindsats i regeringsforslag kommer fra krigskasse og EU's genopretningspakke.

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil tirsdag lancere en pulje på ti milliarder kroner til klimaindsatser.

Det oplyser flere regeringskilder til Politiken. Udspillet vil blive præsenteret i forbindelse med hendes tale til Folketingets åbning.

Pengene skal ifølge Politiken fordeles i forbindelse med efterårets forhandlinger om klima og finanslov.

Pengene stammer blandt andet fra de 9,2 milliarder kroner, som regeringen vil afsætte til at sparke gang i økonomien efter coronakrisen, samt EU's genopretningspakke.

Udspillet om ti milliarder kroner lander, få dage dage efter at De Radikale med Morten Østergaard i spidsen truede med ikke at stemme for årets finanslov, hvis ikke regeringen skifter kurs på klimaområdet.

Østergaard er utilfreds med, at regeringens klimastrategi i høj grad er bundet op på en forventning om, at ny teknologi vil kunne stå for en markant del af reduktionen i drivhusgasser.

Han har krævet, at regeringen senest ved finansloven vedtager en konkret plan, som vil sikre reduktion af drivhusgasser på 50 procent sammenlignet med 1990.

Ifølge Politiken håber man i regeringen at kunne indfri det mål med puljen på ti milliarder kroner.

Det skal bane vejen for, at Danmark kan nå den politiske aftale om at skære udslippet med 70 procent i 2030.

De to støttepartier SF og Enhedslisten har bakket op om De Radikales kritik af regeringens klimaindsats.

Enhedslisten truede i weekenden på sit årsmøde med at trække støtten til klimaminister Dan Jørgensen (S), skriver Politiken.

