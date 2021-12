Medie: Regeringen vil løslade coronadømte for at frigive plads

Under de igangværende forhandlinger om en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen foreslår regeringen at prøveløslade coronadømte personer før tid for at komme de overfylde fængsler til livs.

Det viser et fortroligt notat, som Politiken har læst. Det skriver avisen torsdag.

I notatet lægger regeringen således op til en "håndtering" af den øgede belægning, "der udspringer af strafskærpelser for covid-19-relateret kriminalitet".

Hvis personer, der er dømt for coronarelateret kriminalitet, bliver løsladt før tid, kan det ifølge kilder, Politiken har talt med, i praksis betyde, at de dømte kun afsoner den straf, de ville have fået, hvis ikke en særlig corona-strafskærpelse var blevet taget i brug.

I forbindelse med coronapandemien stemte et flertal i Folketinget i april for en hastelov, der gjorde det muligt at straffe coronakriminalitet hårdere end normalt.

Siden er flere personer blevet idømt dobbeltstraffe og i svindelsager op til firdobbelte straffe, skriver Politiken.

De hårdere straffe for eksempelvis svindel med hjælpepakker har været med til at overbebyrde de i forvejen hårdt pressede fængsler.

Justitsministeriet vurderer, at effekten af strafskærpelserne vil være i størrelsesordenen 300-550 ekstra fængselspladser i perioden fra 2022 til 2025.

Ministeriet understreger over for Politiken, at skønnet er forbundet med "betydelig usikkerhed".

Justitsminister Nick Hækkerup (S) vil over for avisen ikke kommentere forslaget om at prøveløslade coronadømte før tid.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, afviser ikke forslaget endegyldigt. Han frygter dog, at tidligere prøveløsladelse kan svække borgernes retsfølelse.

Ingen af de øvrige partier i blå blok vil kommentere forslaget, da forhandlingerne stadig er i gang.

