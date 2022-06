Medie: Region Sjælland amputerer mere end tre andre regioner

I Region Sjælland amputerer man oftere hele eller dele af benet sammenlignet med regionerne Nordjylland, Syddanmark og Hovedstaden.

Region Sjælland har fra 2005-2021 udført hele 20 procent flere amputationer per indbygger i Nordjylland og Hovedstaden. Sammenlignet med Syddanmark er det 10 procent flere. Det skriver Ekstra Bladet.

I alt har Region Sjælland udført 4043 benamputationer på personer over 50 år i perioden 2005-2021. Det er en halv procent færre end i Region Midtjylland målt per indbygger, skriver Ekstra Bladet på baggrund af data fra Landspatientregisteret.

En ekstern analyse har før vist, at Midtjylland kan have foretaget op mod 47 amputationer om året, der kunne være undgået.

Formand for regionsrådet i Region Sjælland Heino Knudsen (S) har ikke ønsket at stille op til interview med Ekstra Bladet.

Men regionen oplyser i en mail, at man ønsker at få undersøgt, om "der er kvalitetsforskelle regionerne imellem i udredning og behandling af denne type patienter".

- Vi har derfor sammen med de fire andre regioner bestilt en landsdækkende undersøgelse med fagfolkene i spidsen hos Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

- Vi afventer nu den undersøgelse, skriver regionen.

Afslører undersøgelsen udfordringer, er regionen "klar til omgående at løse disse", lyder det i mailen til Ekstra Bladet.

Professor Søren Paaske Johnsen, der er overlæge ved Aalborg Universitetshospital, siger til mediet, at tallene for Region Sjælland er bekymrende.

Han er også leder af Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning ved Aalborg Universitet. Der forskes i, hvordan kvalitet i sundhedsvæsenet kan forbedres.

- Hvis alarmklokkerne ringer i Region Midtjylland, bør de ringe lige så højt i Region Sjælland.

- Ud fra de her tal er det svært at sige, at det kun skulle være Region Midtjylland, som måtte have et problem, når det kommer til at have et højt antal amputationer. Her ser det ligeså mistænkeligt ud i Region Sjælland, siger han til Ekstra Bladet.

For at fastslå årsagen bag de høje tal kræves dog en nærmere analyse. Det er dog usandsynligt, at der skulle være tale om tilfældigheder, siger Søren Paaske Johnsen.

/ritzau/