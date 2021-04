Medie: Snart kan man rejse til ødegård uden isolationskrav

Ifølge TV2 viser et aftaleudkast, at rejserestriktioner kan være på vej til at blive lempet efter 21. april.

Der kan være gode nyheder på vej til danskere med en ødegård i Norden.

I forhandlingerne om rejserestriktionerne lægges der op til, at danskere med en ødegård kan rejse dertil uden isolationskrav efter 21. april.

Det skriver TV2, der er i besiddelse af et lækket aftaleudkast.

Desuden kan erhvervsrejsende ifølge TV2 møde på arbejde igen uden at skulle i isolation.

Aftaleudkastet er dog en foreløbig plan, der kan ændre sig under forhandlingerne. Forhandlingerne fortsætter torsdag eftermiddag.

De nuværende rejserestriktioner udløber 20. april.

/ritzau/