Medie: Socialdemokratiet undersøgte afskaffelse af helligdag før valget

Vi er nået til midten af ugen, og Morgensamling kommer i dag forbi stophormoner, store bededag, en dødskult, og så slutter vi af med en slikpose, som har droppet et kendt motiv.

Vi lægger ud i Storbritannien. Her er hormonbehandling af børn, der ønsker at skifte køn, også til debat, og nu har det britiske sundhedsvæsen været igennem noget nær en kovending, når det kommer til behandlingen af børn og unge med kønsforstyrrelse. Det kan man læse i Kristeligt Dagblad.

Efter, at kønsklinikker har været kritiseret for nærmest pr. automatik at udskrive stophormoner til mindreårige patienter, så er kursen nu ændret. Fredag annoncerede det nationale sundhedsvæsen, NHS, at det indstiller brugen af stophormoner undtagen i de tilfælde, hvor der er tale om kontrollerede lægevidenskabelige forsøg.

Hvad der har forsaget denne kovending, kan man læse mere om i avisen i dag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Medie: S undersøgte afskaffelse af helligdag før valget

Afskaffelsen af store bededag skete ikke uden stor kritik fra mange sider både af manglen på forståelse for helligdagen og for de økonomiske fordele ved at arbejde denne dag. Nu beretter Børsen, at Finansministeriet udarbejdede flere modeller for afskaffelsen af en helligdag eller fridag forud for folketingsvalget sidste efterår.

Det skete på anmodning af den daværende socialdemokratiske regering, viser en aktindsigt, som Børsen har fået.

Hollandske spioner advarede om Nord Stream-angreb

Apropos indsigt, så burde angrebet på gasrørsledningerne Nord Stream 1 og 2 ikke være kommet som en overraskelse, især for den amerikanske efterretningstjeneste CIA. Ifølge hollandske og tyske medier havde Hollands militære efterretningstjeneste advaret CIA om en ukrainsk plan om at sprænge gasrørledningerne måneder inden eksplosionerne.

CIA opfordrede ifølge medierne derefter den ukrainske regering til ikke at gennemføre en sådan operation, rapporterer den hollandske tv-station NOS, den tyske tv-station ARD og den tyske avis Die Zeit. Det er fortsat uklart, hvem der stod bag sprængningerne på Nord Stream 1 og 2 i september sidste år.

Ekstremt vejr koster mange liv, og især ældre er udsatte

Man kan vel også sige, at der er blevet advaret om mere ekstremt vejr gennem mange år. Herhjemme er vi nu kravlet op på det højeste tørkeindeks. Det ekstreme vejr koster menneskeliv. Det har siden 1980 og frem til 2021 kostet knap 195.000 menneskeliv, bare i Europa. Det skriver Det Europæiske Miljøagentur i en rapport ifølge Ritzau.

Hedebølger står bag 81 procent af dødsfaldene, lyder det fra agenturet, som understreger, at Europa skal have fokus på at beskytte kontinentets aldrende befolkning, som er ekstra sensitiv over for ekstrem varme.

Over 300 lig er gravet op i sag om dødskult i Kenya

Vi skal til Afrika, hvor der fortsat dukker ofre for en kult frem fra jorden. I går blev der fundet 19 lig mere i et skovområde ved byen Malindi i Kenya. Antallet af dødsofre i sagen om kulten har dermed passeret 300, skriver Ritzau.

Retsmedicinere og politi er i færd med at udgrave massegrave i skoven Shakahola, der ligger uden for den kenyanske kystby Malindi. Antallet af dødsofre for en kult, der fik sine medlemmer til at sulte sig ihjel, har nu rundet 303. (Arkivfoto) Foto: Yasuyoshi Chiba/Ritzau Scanpix

Politiet mener, at der er tale om ofre for en kult, som blev ledet af Paul Mackenzie Nthenge. I april blev der fundet massegrave med 101 lig i skoven Shakahola nord for Mombasa ved Det Indiske Ocean. Nthenge er anklaget for at have drevet sine tilhængere i døden "for at møde Jesus". Han ventes at blive tiltalt efter terrorloven.

Beatles vil udgive sang med kunstig intelligens

Kunstig intelligens er alle vegne, og teknologien kan nu også hjælpe afdøde musikere med at færdiggøre sange. For det kunne da være skønt at få ny musik fra The Beatles, ikke sandt? Den drøm er ved at gå i opfyldelse, skriver britiske BBC.

Paul McCartney (til venstre), John Lennon (i midten) og George Harrison (til højre) under en koncert i KB Hallen i København. (Arkivfoto). Foto: Allan Moe/Ritzau Scanpix

Beatles-frontmanden Paul McCartney har afsløret, at det ved hjælp af kunstig intelligens er lykkedes at færdiggøre "den sidste Beatles-udgivelse". Der formentlig tale om en ufærdig John Lennon-komposition fra 1978 ved navn "Now And Then".

Haribo fjerner motiv fra kendt slikmix

Vi er nået til vejs ende, og selvom det er morgen, så skal vi have fat i nogle lækre vingummier og lakridser. De fleste kender Haribos "Matador Mix", som har eksisteret i 40 år, og i mange år har designet også fuldt navnet med en lille tyrefægter på forsiden af posen. Men nu er tyrefægteren væk, kan man læse i Kristeligt Dagblad. Formentlig uden at nogen har opdaget det. Hvad årsagen til ændringen er, kan man læse i avisen.