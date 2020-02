Medie: Statsministeren inviterer Ellemann-Jensen til forsoning

Ifølge TV2 skal Venstres formand og statsminister Mette Frederiksen (S) mødes for at genoprette tillid.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har inviteret Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, til forsoningsmøde i Statsministeriet torsdag aften. Det skriver TV2 på sin hjemmeside.

Det gør statsministeren, efter Jakob Ellemann-Jensen har krævet et møde for at genoprette tilliden, efter en mail om planlagte angreb på Venstre midt under forhandlinger om en udligningsreform blev bragt i Jyllands-Posten.

- Det er vigtigt for balancen i Danmark, at vi får en reform af den kommunale udligning. Regeringen har en opgave med at genopbygge tilliden, så forhandlingerne kan genoptages.

- Derfor appellerer jeg til Statsministeren om at indkalde Venstre til et møde i Statsministeriet snarest, skrev Jakob Ellemann-Jensen på det sociale medie Twitter tirsdag.

Ritzau arbejder på at få bekræftet oplysningerne.

/ritzau/