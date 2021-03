Medie: Statsministeren villig til at tage børn hjem fra Syrien

Anonyme kilder fortæller til B.T., at statsministeren vil hente 19 danske børn hjem fra Syrien.

Mette Frederiksen (S) har på møder tirsdag med partilederne fra SF, Enhedslisten og De Radikale ifølge B.T. erklæret sig parat til at hjemtage de 19 danske børn, der befinder sig i flygtningelejren i al-Hol.

Det fremgår ikke, hvor avisen har sine oplysninger fra, og det er ikke bekræftet fra statsministeren, andre i regeringen eller nogle af partilederne på mødet.

- B.T. erfarer, at statsminister Mette Frederiksen på møder i formiddags med partilederne fra Enhedslisten, SF og de Radikale har erklæret sig parat til at finde en løsning, der indebærer, at børnene kommer til Danmark, skriver B.T.

Derudover citerer B.T. en kilde for, at "der er helt tydelig bevægelse."

Tidligere har Politiken berettet fra unavngivne kilder, at de tre støttepartier har været indkaldt til et møde om sagen tirsdag.

Ifølge B.T. arbejder embedsværket på en model, der kan sikre, at de 19 børn kommer til Danmark, uden at deres mødre følger med.

/ritzau/