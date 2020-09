Medie: Statsministeriet har kendt FE-sag siden årsskiftet

Sidste måned blev der rejst en hård kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste. Flere ansatte er sendt hjem.

Da der i august blev rettet en hård kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste, vidste Statsministeriet allerede besked om undersøgelsen.

Siden årsskiftet har ministeriet nemlig vidst besked om undersøgelsen og karakteren heraf. Det erfarer Politiken fra "flere sider".

Det var Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET), der sidste måned rettede en alvorlig kritik af FE. Flere ansatte er nu hjemsendt.

Ifølge Politiken oplyser Mette Frederiksen (S) i et nyt svar til Forsvarsudvalget, at hun er blevet orienteret om undersøgelsen af forsvarsminister Trine Bramsen (S). Hvornår det er sket, ønsker hverken Statsministeriet eller Forsvarsministeriet dog at svare på.

FE skulle ifølge TET have videregivet oplysninger om danske statsborgere, ligesom ledelsen skulle have løjet om det over for tilsynet siden 2014.

Det er en whistleblower – en anonym ansat – der har tippet TET om de ulovlige forhold.

DR og Weekendavisen har erfaret, at det er et samarbejde mellem FE og den amerikanske efterretningstjeneste NSA, som er skyld i kritikken.

Naser Khader (K), der er formand for Folketingets Forsvarsudvalg, mener, at det skærper alvoren, at undersøgelsens indhold har været kendt så længe.

- Jeg frygter mest, at det ødelægger vores samarbejde med lande, som vi samarbejder med, og som har givet os vigtige informationer til at bekæmpe terror, siger han til Politiken.

Forsvarsministeren har som følge af anklagerne varslet en undersøgelse af sagen.

Blandt andre FE-chef Lars Findsen er sendt hjem oven på sagen. Det samme er Thomas Ahrenkiel, nu tidligere departementschef i Forsvarsministeriet.

Det skyldtes, at han er tidligere chef for FE. Han var egentlig på vej Berlin for at blive Danmarks ambassadør. Det er dog skrinlagt.

I stedet er posten gået til Susanne Hyldelund, der tidligere har været generalkonsul i Shanghai.

