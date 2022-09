Medie: Tre millioner blev underdoseret med coronavaccine

Da udrulningen af coronavacciner i Danmark tog fart i foråret 2021, fandt Sundhedsstyrelsen på en måde at udnytte de knappe vacciner bedre. Det skete ved at trække en ekstra dosis op ad hætteglas med coronavaccinen fra Pfizer-BioNTech, og retningslinjen blev fulgt i det meste af landet i et år.

Men den metode har ført til en systematisk underdosering med vacciner. Det skriver DR, som har fået lavet et forsøg af Teknologisk Institut.

Vaccinen er godkendt i Det Europæiske Lægemiddelagentur til en bestemt dosis på 0,3 milliliter. Det svarer til seks portioner per hætteglas med vaccinen fra Pfizer-BioNTech.

I maj 2021 kom retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som tillod, at der kunne trækkes en syvende dosis per hætteglas. Men det har betydet, at hver dosis er blevet ti procent mindre, end det var anbefalet, at den skulle være, viser forsøget ifølge DR.

Retningslinjerne blev lavet om efter et år. Ifølge DR betød de, at tre millioner danskere er blevet underdoseret med coronavaccinen.

Det er dog tvivlsomt, om en underdosering har haft sundhedsmæssige konsekvenser, mener Rune Hartmann, som er professor i immunologi på Aarhus Universitet, ikke.

- Ud fra foreliggende data har man fuldt ud lige så god beskyttelse med det, vi har gjort i Danmark, som med den standardmetode, man anbefaler, siger han til DR.

Professor i eksperimentel virologi Allan Randrup Thomsen mener omvendt heller ikke, at man kan vide sig sikker på, at underdoseringen ingen konsekvenser har haft.

Retningslinjen med syv vaccineoptræk kom i maj 2021. På det tidspunkt var der mangel på vacciner i Danmark.

Under udarbejdelsen af retningslinjen fik Sundhedsstyrelsen flere advarsler fra Statens Serum Institut (SSI). Her blev styrelsen advaret om, at det ville føre til en systematisk underdosering, skriver DR, som har fået aktindsigt i nogle mails.

Sundhedsstyrelsen direktør, Søren Brostrøm, afviser, at retningslinjerne førte til en systematisk underdosering.

Han siger til DR, at Sundhedsstyrelsen tog advarslerne fra SSI til efterretning, men at Sundhedsstyrelsen var uenig i den vurdering.

