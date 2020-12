Medie: Tre supermarkeder har solgt bakteriefyldte mundbind

To supermarkeder fjerner mundbind fra hylderne og styrelse laver ekstra tjek efter afsløring i Ekstra Bladet.

Tre danske supermarkeder har solgt mundbind, der har et for højt indhold af bakterier til at være godkendt i Danmark.

Det skriver Ekstra Bladet.

Det drejer sig om Meny, Føtex og SuperBrugsen. Meny og Føtex har stoppet salget af det testede produkt, mens SuperBrugsen har rettet henvendelse til deres producent.

Ekstra Bladet har fået analyseinstituttet Force Technology, der også laver test for danske myndigheder, til at undersøge tre tilfældige mundbind fra de tre supermarkeder.

Alle tre test viste et bakterieindhold på over 30 cfu/g (colony forming units per gram, red.), der er det maksimale bakterieindhold for, at medicinsk udstyr må sælges i Danmark.

- Det tyder på, at producenterne ikke har styr på eller er ligeglade med rengøringen. Og det er jo sikkert et resultat af, at produktionen af mundbind det seneste halve år er blevet mangedoblet, siger Rasmus Forsberg, kemiker og specialist hos Force Technology til Ekstra Bladet.

De tre supermarkeders mundbind, der er blevet testet, stammer fra tre forskellige producenter.

Meny og Føtex benytter sig af kinesiske producenter, mens SuperBrugsens producent er en dansk virksomhed.

Lægemiddelstyrelsen oplyser til Ritzau, at de ikke står for at godkende medicinsk udstyr såsom mundbind i Danmark. Det foregår i kontakt mellem producent og virksomhed.

Styrelsen har heller ikke pligt til at kontrollere produkter - men gør det, hvis de bliver opmærksomme på et problem.

Thomas W. Møller, enhedschef for Medicinsk Udstyr i Lægemiddelstyrelsen, skriver på Twitter, at de vil tjekke den konkrete sag.

- Vi har ikke anledning til at tro, at der generelt skulle være problemer med CE-mærkede medicinske mundbind i detailhandlen, men der skal selvfølgelig være orden i sagerne, skriver han.

Ifølge Ekstra Bladet udfører Force Technology normalt opgaver for blandt andet Sikkerhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen.

Virksomheden kan dog ikke fastslå, hvad det er for nogle bakterier i de forskellige mundbind.

Men uanset hvad vil det være bakterier, der ikke er optimale at indånde, siger Force Technology.

/ritzau/