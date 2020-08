Medie: Udspil til pension omfatter op til 38.000 personer

Ifølge Politiken ventes under 10.000 personer at gå fra fuldtidsbeskæftigelse til kommende pensionsordning.

Regeringens udspil til tidlig pension, som præsenteres senere tirsdag i Horsens, vil komme til at omfatte 36.000-38.000 personer.

Det skriver Politiken.

Mediet oplyser, at flere kilder med kendskab til udspillet vurderer, at under 10.000 personer ventes at gå fra fuldtidsbeskæftigelse til den kommende nye ordning, som først skal vedtages af et flertal i Folketinget.

Hertil kommer et vist antal lønmodtagere fra andre ydelser, for eksempel de personer, der stadig har en efterlønsordning.

Udspillet præsenteres af blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S) klokken 13.

/ritzau/