Medie: USA kendte til ukrainske planer om Nord Stream-sabotage

Godmorgen! Hvis du kan lide politiske, varme kartofler, så er dagens menu tiltænkt netop dig. Velbekomme.

Hvem bestemmer, hvad der er antisemitisk?

I USA har et nyt lovforslag set dagens lys. Træder det i kraft, kan akademiske institutioner fremover få frataget dele af deres finansiering, hvis de arrangerer ”antisemitiske begivenheder”.

I lovforslaget, som mediet The Intercept har set, henvises der til en definition af antisemitisme, som den mellemstatslige organisationen International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) har formuleret. Her er jødehad angiveligt blandet sammen med kritik af zionisme og staten Israel. I lovforslaget står der også, at Biden-administrationen ”omfavner” definitionen, idet den er en af de mest fremtrædende.

Samme definition spøger også i Europæiske lande, skriver mediet, fordi Europa-Parlamentet opfordrede medlemslandene til at tage den i brug i 2017. Siden er der registreret 53 tilfælde, hvor menneskerettigheder er blevet krænket på grund af den ikke-juridisk bindende definition.

Ifølge mediet The Intercept "omfavner" Biden-administrationen en definition af antisemitisme, som har voldt problemer for mennesker i Europa. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Ritzau Scanpix.

Definitionen af, hvad antisemitisme er, har således været forudsætning for, at folk uretmæssigt er blevet fyret, og at offentlige arrangementer er blevet annulleret i Østrig, Tyskland og Storbritannien. Det skriver mediet på baggrund af en rapport fra organisationen European Legal Support Center.

USA kendte til planer om Nord Stream-sabotage

Morgensamling bliver i USA lidt endnu. For her var efterretningstjenesten CIA og Biden-administrationen ifølge The Washington Post bekendt med, at seks ukrainere ville sabotere gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2, tre måneder inden sabotagen rent faktisk fandt sted.

USA vidste altså, at det ukrainske militær angiveligt planlagde et skjult angreb på de undersøiske gasrørledninger ved hjælp af et lille hold dykkere, som rapporterede direkte til øverstbefalende for Ukraines væbnede styrker.

Ifølge The Washington Post udgør nye detaljer de til dato mest specifikke beviser på, at Ukraines regering har været involveret i Nord Stream-sabotagen. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Ritzau Scanpix.

Det nye kapitel i sagen lægger sig i forlængelse af den teori, som Morgensamling beskrev for to uger siden. Nemlig at Ukraine med en vis sandsynlighed står bag angrebet. Og ifølge The Washington Post udgør de nye detaljer de til dato mest specifikke beviser på, at Ukraines regering har været involveret i sabotagen.

Aarhus-biskop sidder ikke løst i sadlen

Morgensamling har fået hjemve. Så nu går turen til Aarhus Stift, hvis biskop Henrik Wigh-Poulsen har været genstand for flere artikler i Kristeligt Dagblad på det seneste. I dag er ikke en undtagelse.

For konflikterne i Aarhus er et studie i informationskamp, hvor toppen af folkekirken kæmper med næb og kløer for at holde information tilbage fra offentligheden - uden at det lykkes - skriver Kirke & Tro-redaktør Anders Ellebæk Madsen i dagens avis.

Han påpeger, at stiftet har tabt slaget om kommunikationen, men at ”der er ikke noget, der tyder på, at Henrik Wigh-Poulsen sidder løst i sadlen. Tværtimod. Han har ikke længere højlydte fjender i provstelaget. De er væk. Og med deres støtteerklæring har de tilbageværende provster reelt også stillet sig bag Wighs kamp mod de to provster, der nu er ude af stiftet”.

Udskriv valg, hvis Mette Frederiksen får Nato-post

Hvordan Mette Frederiksen sidder i sadlen, når det kommer til topposten som Natos næste generalsekretær, bliver – som Morgensamling beskrev i går – fortsat ved spekulationer. Én ting er dog sikkert. Hvis det sker, ønsker partier rundt om regeringen, at der udskrives folketingsvalg.

”Det vil helt klart være det mest ordentlige at gøre,” siger politiske leder Mai Villadsen (EL) til Berlingske.

Danmarksdemokraterne mener som det eneste adspurgte parti ikke, at et folketingsvalg bliver nødvendigt i denne sammenhæng. I koret af partier, som er enige i, at der bør udskrives folketingsvalg, hvis Mette Frederiksen smutter til Nato, kan findes Alternativet, Konservative, Liberal Alliance og SF.

Partiformand Pia Olsen Dyhr (SF) mener, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (Mod) er ved at køre sig selv i stilling til at blive statsminister igen. (Arkivfoto). - Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix.

Hos sidstnævnte mener partiformand Pia Olsen Dyhr i øvrigt, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (Mod) kan være ved at køre sig selv i stilling til at blive statsminister igen, og at et folketingsvalg derfor må være nødvendigt. Det fortæller hun til Jyllands-Posten.

Regeringen forsøger at klinke skår i Grønland

Vi bliver lidt hos regeringen, som i skrivende stund er i Grønland. Her mødes den med grønlandske og færøske kolleger i det såkaldte Kontaktudvalg. Udadtil handler mødet om forsvars- og sikkerhedspolitik. Indadtil handler det om den tilspidsede og betændte situation, der hersker mellem regeringen i København og regeringen i Nuuk, der blandt andet bunder i, at en dansk arktisk ambassadør blev udpeget – uden Grønland blev inddraget.

