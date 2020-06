Medie: USA ønsker Helle Thorning-Schmidt som mægler i Libyen

USA vil angiveligt udpege Helle Thorning-Schmidt som fredsmægler i Libyen sammen med Hanna Tetteh fra Ghana.

Amerikanske embedsmænd ser gerne, at den tidligere danske statsminister Helle Thorning-Schmidt bliver fredsmægler i konflikten i Libyen.

Det fortæller unavngivne FN-diplomater ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I forvejen har FN's generalsekretær, António Guterres, foreslået tidligere udenrigsminister i Ghana og nuværende udsending til Den Afrikanske Union Hanna Tetteh til at stå i spidsen for FN's mission i Libyen.

USA har sagt, at landet støtter Tettehs udnævnelse, hvilket bekræftes af David Schenker, der er USA's viceminister for anliggender i Nærøsten.

Schenker tilføjer, at det er en stor opgave at lede en politisk mission for FN, og at fredsmægling er "en temmelig stor opgave for én person".

- Vi drøfter med vores kolleger, hvad der er den bedste vej frem, siger han.

Unavngivne diplomater siger ifølge Reuters, at før USA accepterer Hanna Tettehs udnævnelse, ønsker amerikanerne, at António Guterres skal udpege en særlig udsending med fokus på fredsmægling i Libyen.

Til denne stilling peger USA på Helle Thorning-Schmidt, fortæller diplomaterne.

FN's Sikkerhedsråd giver normalvis grønt lys til sådanne udnævnelser, men ifølge diplomaterne er der flere af de 15 medlemmer, der ikke støtter det amerikanske forslag om at opdele rollen.

Helle Thorning-Schmidt selv har endnu ikke kommenteret oplysningerne.

Indtil for tre måneder siden var det Libanons tidligere kulturminister Ghassan Salamé, der som FN's udsending i Libyen havde til opgave at fredsmægle i det nordafrikanske land.

Men Salamé trak sig fra posten 2. marts. Det skete, få dage efter at hans seneste forsøg på at skabe fred mislykkedes, skriver Reuters.

Helle Thorning-Schmidt var socialdemokratisk statsminister i Danmark fra 2011 til 2015, hvorefter hun var direktør for Red Barnets internationale hovedorganisation, Save The Children i London, fra 2016 til 2019.

I begyndelsen af maj i år fik hun plads i toppen af Facebooks nye tilsynsråd, "Oversight Board" - på dansk det "Uafhængige Tilsynsråd" - som vurderer indhold på det sociale medie.

Inden da - i begyndelsen af februar - trak Helle Thorning-Schmidt sig fra et topjob som medformand i et FN-panel, der blev dannet for at slå hårdt ned på skatteunddragelse.

Det skete, fordi hun var bange for, at historier i Ekstra Bladet om Thornings påståede forbindelse til skattely ville overskygge arbejdet.

/ritzau/