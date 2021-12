Medie: Vaccineskeptikere opsøger coronasmitte

I grupper på sociale medier skriver personer, der ikke vil vaccineres mod covid-19, om at lade sig smitte med coronavirus med vilje for at få coronapas.

Det skriver TV 2 Lorry.

Mediet har talt med flere personer, der aktivt opsøger smitte med coronavirus. En af personerne fortæller, at hun tog hjem til en god ven, der var blevet testet positiv for coronavirus og delte en slikkepind med ham. Det lykkedes hende dog ikke at blive smittet.

Sundhedsstyrelsen udtrykker bekymring over, at nogen opsøger covid-19.

Andreas Rudkjøbing, der er læge i Sundhedsstyrelsen, skriver i en mail til TV 2 Lorry, at styrelsen er bevidst om, at der florerer en del misinformation, fejlagtige påstande og alvorlige misforståelser på sociale medier

- Det er bekymrende, at covid-19 er en sygdom, nogen aktivt vil opsøge, særligt når der findes vacciner, der er effektive og sikre, skriver lægen.

En af de anonyme personer fortæller TV 2 Lorry, at hun opsøger smitte for at få et gyldigt coronapas.

Når man har været smittet med coronavirus, har man nemlig et coronapas, der varer i seks måneder.

Derudover kan man få et coronapas ved at være vaccineret, eller hvis man har en negativ PCR-test, der er maksimalt 76 timer gammel eller en negativ lyntest, der ikke er mere end 48 timer gammel.

Fra 12. november har der været krav om coronapas i blandt andet nattelivet og på restauranter.

Mandag trådte yderligere restriktioner i kraft, så man skal bruge coronapas på statslige arbejdspladser, uddannelser og steder, hvor der er mere end 100 indendørs og 1000 udendørs.

