Medie: Venstre-hovedbestyrelse mødes om kommissionsrapport

V-næstformand Støjberg og V-formand Ellemann orienterer mandag partitop om beretning fra Instrukskommission.

Venstres hovedbestyrelse, forretningsudvalg og partiets borgmestre er indkaldt til en digital orientering om Instrukskommissionens delberetning, der har erklæret en instruks ulovlig.

Den kom fra partiets næstformand, Inger Støjberg, da hun var minister.

Det erfarer TV2, der ligeledes kan fortælle, at både Støjberg selv og partiets formand, Jakob Ellemann-Jensen, deltager ved orienteringen.

Ifølge tv-stationen har folketingsgruppen allerede fået en orientering, uden at emnet er blevet debatteret.

Kommissionen har undersøgt Inger Støjbergs rolle i en sag om en instruks om at adskille asylpar, hvor den ene part er mindreårig, uden individuel sagsbehandling.

Her har kommissionen fundet, at instruksen var "klart ulovligt". Mere præcist var den uden lovhjemmel og i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 8 og Børnekonventionen.

Der blev administreret ud fra instruksen fra 10. februar til mindst 1. juli 2016.

Kommissionen finder, at Inger Støjberg blev advaret om og vidste, at manglen på individuel sagsbehandling ville være ulovlig.

Alligevel tilkendegav hun, at hun ønskede, at der ikke skulle være individuel sagsbehandling.

Men kommissionen har ikke fundet på bevis for, at hun har givet nogen direkte ordre om, at der skulle administreres således.

Kommissionen finder også, at Støjberg har givet "urigtige eller vildledende" udsagn til Folketinget, da hun var i samråd om hændelsesforløbet.

Jakob Ellemann-Jensen har oplyst til TV2, at Inger Støjberg ikke bliver "fritaget for tjeneste" som følge af beretningen.

/ritzau/