LA-profil genopstiller ikke til Folketinget: Vil være borgmester

Villum Christensen genopstiller ikke ved næste folketingsvalg efter usædvanlig borgmester-deling i Slagelse.

Liberal Alliances folketingsmedlem Villum Christensen bekræfter, at han ikke stiller op ved næste folketingsvalg.

Det skriver han tirsdag på sin Facebook-profil.

- Derfor har jeg i dag orienteret min folketingsgruppe på Christiansborg om, at jeg ikke genopstiller til Folketinget. Som I nok ved, indgik jeg efter kommunalvalget en aftale med socialdemokraternes John Dyrby Paulsen om, at jeg om to år skal være borgmester i Slagelse.

- Den opgave vil jeg forberede mig til så godt som muligt, skriver han.

Villum Christensens begrundelse for at trække sig kædes sammen med den aftale, han lavede efter kommunalvalget i Slagelse.

Her stemte han for socialdemokraten John Dyrby Paulsen som borgmester.

Aftalen var, at Villum Christensen skulle være borgmester efter de første to år, hvis han ønskede det.

DR Sjælland erfarer, at Villum Christensen begrundede sin beslutning om at trække sig med, at han frygtede journalister ville ødelægge den kommende valgkamp med spørgsmål om borgmesterposten.

Der er dog ikke flertal for at pege på Villum Christensen, påpeger kritikere, som forventer, at han ikke får borgmesterposten.

Han vil fortsætte arbejdet i Folketinget, hvor han har siddet i ti år, indtil næste valg, der senest skal afholdes i juni 2019.

- Jeg har siddet i Folketinget siden 2008, og har dagligt sat en stor ære i at arbejde for både de sjællandske borgere - men også det borgerlige-liberale Danmark som helhed. Det har været et privilegium, skriver han.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra Villum Christensen og partiets presseafdeling.

Liberal Alliance har opstillingsmøde i den sjællandske storkreds 3. februar.

På forhånd har partiets topledelse og den sjællandske storkreds peget på Laura Lindahl som ny spidskandidat på Sjælland ifølge DR Sjælland.

Hun er i dag valgt i København, da hun bor på Frederiksberg, hvor hun er rådmand i kommunalbestyrelsen.

/ritzau/