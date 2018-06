Medieaftalens hovedpunkter

* Aftalen gælder for perioden 2019 til 2023.

* DR skal gå fra at være en bred medievirksomhed til at have fokus på nyheder, oplysning, kultur og læring samt indhold til børn og unge.

* Fra 2019 bliver licensen gradvist reduceret, og fra 2022 skal der ikke længere betales licens.

* Lokale og regionale medier tilgodeses i forhold til de landsdækkende nyhedsmedier.

* Digitale nyhedsmedier vil blive momsfritaget på samme måde, som trykte nyhedsmedier er det i dag.

* Radio24syv's hovedsæde skal placeres vest for Storebælt. Udgangspunktet er, at mindst halvdelen af de redaktionelle medarbejdere, samt alle administrative medarbejdere skal være ansat vest for Storebælt.

* Der oprettes en ny radiokanal med fokus på kultur - herunder klassisk musik - samt en ny tv-kanal med kultur og folkeoplysning.

* Public service-puljen øges fra 35 millioner kroner årligt til 101 millioner kroner i 2023.

* Filmstøtten øges med 120 millioner kroner. Af dem anvendes årligt 35 millioner kroner til regionale filmfonde uden for hovedstaden.

Kilde: Kulturministeriet.

/ritzau/