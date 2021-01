Medier: Advokater ser grundlag for rigsretssag mod Støjberg

Ifølge flere medier mener to uvildige advokater, at Inger Støjberg (V) med rimelig formodning kan dømmes.

Der er grundlag for at rejse en rigsretssag mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Det mener to uvildige advokater ifølge flere medier.

Ifølge medierne er advokaterne nået frem til, at en tiltale med "en rimelig formodning" kan føre til en dom mod hende. Ritzau har også fået bekræftet denne oplysning.

Folketinget har bedt de to advokater om at gennemgå delberetningen fra Instrukskommissionen, der kom i december.

Delberetningen ytrede hård kritik af Inger Støjbergs rolle i sagen fra 2016 om adskilte asylpar, hvor den ene var mindreårig. Hun var dengang udlændinge- og integrationsminister.

Advokaterne har onsdag formiddag fremlagt deres konklusioner ved et møde i Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen i Folketinget.

Ved mødet deltager også Inger Støjberg, der er Venstres retsordfører.

Før mødet henviste hun til, at Venstre for nylig bad to advokater om at vurdere sagen.

Deres vurdering var, at det var usikkert, om hun ville kunne dømmes ved en rigsretssag.

Sagen, der kan ende med en rigsretssag for Inger Støjberg, handler om en instruks, som i februar 2016 blev udstedt af Udlændinge- og Integrationsministeriet i Støjbergs ministertid.

Instruksen fik Udlændingestyrelsen til - i strid med loven - at adskille alle asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Det er Folketinget, der skal tage stilling til, om der skal rejses en rigsretssag.

Allerede før onsdagens møde havde De Radikale, Liberal Alliance og Alternativet tilkendegivet, at de ønsker en rigsretssag mod Inger Støjberg.

Onsdag har Frie Grønne, der består af tre tidligere medlemmer af Alternativet, også meddelt, at de bakker op om en rigsretssag.

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige mener, at der ikke er behov for en rigsretssag.

Folketingets to største partier, Socialdemokratiet og Venstre, har endnu ikke meldt deres holdning ud.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har dog sagt, at partiet ultimativt er klar til at bakke op om en rigsretssag, medmindre Folketingets uvildige advokater konkluderer noget andet.

