Medier: Covid-restriktioner forlænges til februar

Flere medier erfarer, at de nuværende restriktioner og nedlukninger bliver forlænget ind i februar.

Regeringen vil forlænge nuværende restriktioner for at inddæmme covid-19 med tre uger til 8. februar. Det erfarer BT og Ekstra Bladet.

Restriktionerne, der blandt andet tæller lukkede skoler, butikker og hjemsendte ansatte, står til at udløbe den 17. januar. Statsminister Mette Frederiksen (S) har dog flere gange sagt, at de sandsynligvis vil blive forlænget.

- Jeg vurderer, at en forlængelse af restriktionerne er klart nødvendig. Ikke mindst for at sikre, at den britiske mutation ikke spreder sig.

- Der vil være møder i dag med alle Folketingets partier - inklusive partiledere - om de restriktioner, der desværre er nødvendige for at komme igennem pandemien, sagde Mette Frederiksen tidligere onsdag i Folketingssalen.

/ritzau/