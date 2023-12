Elvira Pitzner anholdt og afhørt i Dubai

26-årige Elvira Pitzner, som er en dansk realitydeltager, er blevet anholdt i Dubai tidligere på ugen og varetægtsfængslet 1. december.

Det skriver Ekstra Bladet lørdag.

Pitzner er ifølge Ekstra Bladet blevet anholdt som følge af, at hendes ekskæreste, Milad Saadati, har anmeldt hende.

- Da jeg så, at hun var i Dubai, gik jeg til politiet, siger Milad Saadati, der både på Instagram og overfor Ekstra Bladet beskylder Elvira Pitzner for blandt andet utroskab.

Elvira Pitzner har sammen med sin mor og søstre medvirket i realityserien "Diamantfamilien" på TV2.

For nogle år siden flyttede de til Dubai, og det var her, hun fandt sammen med Saadati, skriver Ekstra Bladet.

I løbet af sommeren gik forholdet mellem de to i opløsning og Elvira Pitzner flyttede tilbage til Danmark.

Til Se og Hør bekræfter Katerina Pitzner, som er Elviras mor, at Elvira har været "afhørt under et ferieophold i Dubai".

- Sagen bunder i anklager fra hendes ekskæreste, der bor i Dubai, og den handler om kulturelle forskelle og opfattelser i et land, hvor der er andre regler for kvinder rettigheder end i Danmark, siger Katerina Pitzner til Se og Hør.

Ekskæresten Milad har tidligere fortalt Se og Hør, at han har meldt Pitzner-datteren for både tyveri og utroskab.

Ifølge Se og Hør har Elvira Pitzner siddet varetægtsfængslet i en uge.

Ifølge B.T. har Milad Saadati anmeldt Elvira Pitzner og iværksætteren Mortada Haddad for utroskab, fordi Elvira og Milad stadig er islamisk gift.

B.T. har set ægteskabskontrakten mellem de to parter, der er underskrevet i 2021.

Med et islamisk ægteskab underlægger man sig sharialoven og I De Forenede Arabiske Emirater betyder det, at man under artikel 356 kan anklages og dømmes for utroskab.

B.T. skriver videre, at det har set dokumentation for, at Milad Saadati har lavet en anmeldelse, samt fået bekræftet af politiet i Dubai, at sagen efterforskes.

Milad Saadati har efterfølgende sendt en besked fra politiet til B.T., hvor det fremgår, at Elvira Pitzner og Mortada Haddad tilbageholdes i syv dage, mens sagen efterforskes.

