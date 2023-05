Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) suspenderer direktør Michael Jacobsen som konsekvens af Lizette Risgaard-sagen, erfarer Berlingske og Ekstra Bladet.

FH afviser at kommentere historien over for Ritzau.

Direktøren i FH bistår formanden i det politiske og organisatoriske arbejde.

Lizette Risgaard meddelte søndag, at hun stopper som FH-formand, efter at Ekstra Bladet og Berlingske bragte historier med mænd, som anklagede Lizette Risgaard for upassende adfærd.

Artiklen fortsætter under annoncen

/ritzau/