Medier fjerner mange lovlige Facebook-kommentarer

Kun én procent af slettede Facebook-kommentarer hos fem nyhedssider er decideret strafbare, viser kortlægning.

Størstedelen af de kommentarer, der er blevet fjernet fra Facebook-opslag på fem nyhedssider, er lovlige.

Det viser en kortlægning foretaget af tænketanken Justitia. Det skriver Berlingske torsdag.

Hver gang der slettes én strafbar kommentar, slettes 36 lovlige kommentarer, der kan kategoriseres som "almindelige holdningsytringer", skriver avisen.

Kortlægningen er den første af sin slags foretaget af uafhængige kræfter.

Den undersøger, hvilke kommentarer der bliver fjernet under opslag fra medierne DR Nyhederne, TV2 Nyhederne, Politiken, Ekstra Bladet og Den Korte Avis.

Ifølge Justitias direktør, Jakob Mchangama, er de mange lovlige opslag, som fjernes, opsigtsvækkende.

- Når vi går efter strafbart indhold som trusler og injurier, så ryger der åbenbart også mange fuldt lovlige ytringer med i svinget, siger han til Berlingske.

- Det betyder, at selv om vi skal bekæmpe strafbare, truende og chikanerende kommentarer, så skal vi også have øje for proportionerne og konsekvenserne.

I alt er det 6,2 procent af de undersøgte kommentarer, som er blevet slettet enten af Facebook, nyhedsmedier eller brugeren selv.

Hos DR Nyhederne er 6,5 procent af de undersøgte kommentarer blevet fjernet, skriver avisen.

- Vi sletter det, der er tilpas, siger Hans Christian Kromann, redaktionschef i DR Nyheder Digital, til Berlingske.

Han uddyber, at der er klare retningslinjer, og at brugere ofte får en forklaring.

Det samlede datamateriale er 724.244 kommentarer i perioden fra 6. august til 9. september 2019.

Blandt 44.734 slettede kommentarer er 1191 blevet vurderet af to juridiske konsulenter og efterprøvet af en juridisk seniorekspert.

Af alle de slettede kommentarer er det kun én procent, der vurderes som trusler, racisme eller andet strafbart.

Seks procent "kan opfattes som truende eller racistiske, men er ikke strafbare", skriver Berlingske.

/ritzau/