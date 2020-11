Medier: Kollektiv transport i syv nordjyske kommuner lukker

Regeringen har indkaldt til pressemøde for at præsentere en række skærpede restriktioner i Nordjylland.

TV2 og B.T erfarer forud for et pressemøde i Statsministeriet, at regeringen vil lukke for al kollektiv transport i syv nordjyske kommuner.

Det vil gælde kommunerne Jammerbugt, Vesthimmerland, Læsø, Frederikshavn, Hjørring, Thisted og Brønderslev.

Regeringen har indkaldt til pressemøde torsdag aften klokken 18.30 for at fortælle om de skærpede restriktioner, som vil blive indført i de nordjyske kommuner.

Det sker, fordi Statens Serum Institut (SSI) har fundet en ny mutation af coronavirus blandt 12 smittede personer i Nordjylland, som har fået smitten overført fra mink.

Den mutation af virusset vil størstedelen af de vacciner, der er ved at blive udviklet, ikke beskytte optimalt imod.

/ritzau/