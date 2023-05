Medier: Kvinde fortæller om upassende adfærd fra Lizette Risgaard

Torsdag aften fortæller en kvinde frem og fortæller om grænseoverskridende adfærd fra tidligere formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Lizette Risgaard.

Det skriver Berlingske og Ekstra Bladet, der bringer et interview med den anonyme kvinde, der var 24 år, da hændelsen skete 15. oktober 2021.

Dermed slutter hun sig til kredsen, der beretter om upassende adfærd fra Lizette Risgaard. I alt har 10 mænd fortalt om grænseoverskridende hændelser i de to medier, og nu den første kvinde.

Episoden skete på den danske arbejderbevægelses 150 års fødselsdag, hvor den dengang 24-årige kvinde fra ungdomsorganisationen deltog i fejringen.

Berlingske og Ekstra Bladet fortæller, at hun gik op til den tidligere FH-formand for at hilse og give hende hånden.

- Umiddelbart efter kører hun sin hånd ned over min numse. Det er det, der sker, siger kvinden til de to medier.

Hun beskriver oplevelsen som "langt over" grænsen.

Berlingske og Ekstra Bladet har været i kontakt med en bekendt af den anonyme kvinde, som bekræfter, at vedkommende så hele optrinnet. Medierne oplyser videre, at kvinden har indberettet hændelsen til FH's whistleblowerordning.

FH oplyser til de to medier, at de afventer med kommentarer til en advokatundersøgelse af sagerne er afsluttet. Organisationen opfordrer til at henvende sig til undersøgelsen, hvis man har oplevet krænkende adfærd.

En ekstern advokatundersøgelse af Kroman Reumert blev sat i gang fredag, efter et krisemøde i organisationens forretningsudvalg.

Det havde den tidligere formand Lizette Risgaard selv indkaldt til efter, at Berlingske og Ekstra Bladet havde bragt historier med en række personer, der havde oplevet upassende adfærd fra Lizette Risgaard.

Lizette Risgaard har undskyldt, hvis nogen har følt sig krænket af hende.

Søndag trak hun sig som formand.

/ritzau/