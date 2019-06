Medier om Sass-kritik: Vi har bare passet vores arbejde

Henrik Sass Larsen (S) begrunder i et opslag på Facebook sin sygemelding med mediernes behandling af ham.

Gruppeformand Henrik Sass Larsen (S) har i et opslag på Facebook mandag meddelt, at han er sygemeldt.

Han begrunder sygemeldingen med den hårde medfart, som han mener at have fået fra den danske presse. Blandt andet har Henrik Sass Larsen tidligere udtalt, at han har følt sig forfulgt af Ekstra Bladet.

Men det har Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen, ikke meget til overs for. Han kalder gruppeformandens beskyldninger for en "ynkelig undskyldning".

- Vi har på ingen måde forfulgt ham, været modbydelige eller noget som helst andet, siger Poul Madsen.

- Vi har sådan set bare journalistisk passet vores arbejde.

Chefredaktøren mener, at det er ærgerligt, at Socialdemokratiets gruppeformand er blevet sygemeldt. Men han mener ikke, at avisen skulle have gjort noget anderledes.

Brian Weichardt, politisk redaktør hos Radio24syv, kan heller ikke forstå, at gruppeformanden har følt sig forfulgt af medierne.

- De følelser han har, dem har han.

- Men jeg kan bare sige, at som journalist er der ikke ret mange politikere i den magtposition, som han var i gang med at få og havde, der har fået så skånsom og fløjlshandskeagtig en behandling, som Sass Larsen har fået, siger Brian Weichardt.

Den politiske redaktør har selv været opsøgende over for Henrik Sass Larsen. Han har blandt andet søgt at få et uddybende svar om gruppeformandens udtalelser om Danmarks overholdelse af internationale konventioner.

Det er ifølge Weichardt en del af hans job som journalist.

- Jeg ville have svigtet alle former for min faglighed, hvis ikke jeg havde bedt ham uddybe, hvad han mener med, at Danmark skal rode sig ud af konventioner, siger Brian Weichardt.

Formanden i Dansk Journalistforbund, Lars Werge, ser heller ingen problemer i den dækning af Henrik Sass Larsen, som medierne har stået for.

- Generelt synes jeg, at man som magthaver på det niveau, som Henrik Sass har været de sidste 15-20 år, må forvente en kritisk journalistik i medierne.

- Generelt synes jeg ikke, at medierne har overtrådt nogen grænser i forhold til hans privatliv og de sygdomsudfordringer, som nu igen kommer frem, at han har og har haft, siger Lars Werge.

