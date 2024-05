Medier: Regeringen opjusterer udsigten til økonomisk vækst

Når regeringen med økonomiminister Stephanie Lose (V) i front præsenterer en ny økonomisk redegørelse torsdag, bliver det med en forventning om vækst på 2,7 procent i år og 1,8 procent næste år.

Det erfarer TV 2 og Børsen onsdag aften.

Økonomisk Redegørelse, som er regeringens prognose for dansk økonomi, præsenteres torsdag klokken 10.45.

Ved den seneste redegørelse i december sidste år vurderede regeringen, at der ville være en vækst på 1,4 procent i år og 1,0 procent i 2025.

Dansk økonomi er "bemærkelsesværdigt robust", skriver Lose i redegørelsen ifølge Børsen.

- På trods af høj inflation verden over, stigende renter og stagnerende økonomier i udlandet, er hverken arbejds- eller boligmarkedet i Danmark gået i stå. Tværtimod, lyder det videre.

Samtidig viser redegørelsen, at et fald i beskæftigelsen udskydes til 2025.

I december ved den seneste redegørelse forventede regeringen, at beskæftigelsen vil falde en smule i de kommende år - men fra et meget højt niveau.

Man skønnede, at den ville falde samlet med 30.000 over de kommende år med henholdsvis 9000 i 2024 og 21.000 i 2025.

Men i den redegørelse, der præsenteres torsdag, er forventningen, at beskæftigelsen stiger med 13.000 personer i år. Først i 2025 falder den med 18.000 personer.

Det bemærker Tore Stramer, der er cheføkonom i brancheorganisationen Dansk Erhverv.

Han forklarer i en skriftlig kommentar på, at det er et fald, der begrundes med, at produktiviteten har udviklet sig svagt, og at lønvæksten samtidig er tiltaget mærkbart.

- Set fra mit skrivebord er der helt overordnet tale om en optimistisk prognose for dansk økonomi. Der er kort og godt lagt op til, at aktiviteten i dansk økonomi igen vil tiltage efter en overordentlig blød landing, skriver Tore Stramer.

